Atterrissage sans roue avant + Fais chauffer les pots

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1838 Karma: 4342 Le pilote d'un AV-8B Harrier II pose le nez de son appareil sur le tabouret pour ne pas l'endommager



Grand-père à bord d'une machine infernale avec le réservoir à quelques centimètres des pots chauffés à blanc.

En parfaite sécurité avec son casque de fête foraine.



Contribution le : Aujourd'hui 15:43:59