Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh Le vin en cannette 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 5322 Karma: 8048 J'hésitais a poster soit dans "industriellement bon" soit dans "images uncensored" en tous cas je me vois bien siroter du vin en cannettes en marchant dansa rue.



Le vin en canette : ça passe ou ça casse ?

Contribution le : Aujourd'hui 18:32:58

alfosynchro Re: Le vin en cannette 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10081 Karma: 4466 Je n'y connais strictement rien en vin !

Contribution le : Aujourd'hui 19:25:25