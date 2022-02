Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Un débat animé sur la télé ukrainienne 1 #1

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13520 Karma: 8556





Pendant une émission de débat sur la télévision ukrainienne, un journaliste perd ses nerfs et colle une mandale à un homme politique pro-russe.

Contribution le : Aujourd'hui 19:31:45

-LeZ- Re: Un débat animé sur la télé ukrainienne 1 #3

Je masterise ! Inscrit: 06/08/2007 19:05 Post(s): 3955 Karma: 1937 Soulignons impassibilité et le professionnalisme de la signeuse qui continue à traduire calmement meme les injures.

Contribution le : Aujourd'hui 20:15:57