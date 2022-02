Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Reproduire des expressions faciales 3 #1

Le Jimi Hendrix est vraiment sympa (lien tout en bas)







the_zoomcomic





Jimi Hendrix



https://www.instagram.com/reel/CQyQQ3DDnQN/?utm_medium=copy_link Reproduire des expressions faciales avec du papier et des tirettes.Le Jimi Hendrix est vraiment sympa (lien tout en bas)Jimi Hendrix

lsdYoYo Re: Reproduire des expressions faciales

Je suis accro Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 662 Karma: 771 Le Hendrix est bien plus impressionnant que la première vidéo.

