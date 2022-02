Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Faire le plein de son quad 1 #1

Un homme demande à ce que le plein d'essence de son quad soit fait.

Mais il y a un tout petit problème technique de rien du tout avec le pistolet de la pompe...

Mais il y a un tout petit problème technique de rien du tout avec le pistolet de la pompe...



"Je vous fais un shampoing avec ça?"



Contribution le : Aujourd'hui 18:45:23

alfosynchro Re: Faire le plein de son quad 1 #2

Il n'a plus qu'à se fumer sa dernière clope, et finis les problèmes.

Contribution le : Aujourd'hui 19:08:07