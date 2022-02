Options du sujet Imprimer le sujet

Adr1enb Une joueuse met un triplé de buts CSC 4 #1

La loi c'est moi Inscrit: 19/04/2008 16:29 Post(s): 8575 Karma: 2168





Pas de chance

Contribution le : Aujourd'hui 11:43:51

PurLio Re: Une joueuse met un triplé de buts CSC 0 #2

Rayon de Soleil Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 12020 Karma: 12448



EDIT : pour info, score final, 5-0. J'espère au moins qu'elle a été élue joueuse du match. Un coup du chapeau, c'est rare Dont deux en moins de deux minutes. La loose intégraleEDIT : pour info, score final, 5-0. J'espère au moins qu'elle a été élue joueuse du match. Un coup du chapeau, c'est rare

Contribution le : Aujourd'hui 11:54:57

-Flo- Re: Une joueuse met un triplé de buts CSC 3 #4

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13522 Karma: 8561 C'est une Néo-Zélandaise, elle est paralysée par la peur instinctive de commettre un en-avant. C'est gravé dans ses gênes.

Contribution le : Aujourd'hui 12:08:43

FMJ65 Re: Une joueuse met un triplé de buts CSC 0 #5

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 13884 Karma: 4269 Elle devrait changer de poste, devenir attaquante. Car en défense je ne lui prédis pas une grande carrière .....

Contribution le : Aujourd'hui 12:24:11