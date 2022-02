Options du sujet Imprimer le sujet

Fusillade incroyable

! Avertissement ! Sang, Trou de balle !

Deux hommes se tirent dessus pratiquement à bout portant avec des mitraillettes.



Deux hommes se tirent dessus pratiquement à bout portant avec des mitraillettes.

Le nombre de balles qu'un seul chargeur peut contenir !!!



Aujourd'hui 13:46:34

AshySlashy Re: Fusillade incroyable

Ca se tient si ce sont des zombies.

Aujourd'hui 14:22:03

defds Re: Fusillade incroyable

ce mec à une vilaine herpès, à mon avis c'est une prise de tête dans la salle d'attente de la dermato.

Aujourd'hui 14:34:48