Vincent Maraval nous explique pourquoi il est contre le chronologie des médias

Webhamster



Konbini France - Vincent Maraval nous explique pourquoi il est contre le chronologie des médias. Cette mécanique qui organise la diffusion des films après leur exploitation dans les salles de cinémas et qui est aujourd’hui intenable à l’air du streaming. Konbini France - Vincent Maraval nous explique pourquoi il est contre le chronologie des médias. Cette mécanique qui organise la diffusion des films après leur exploitation dans les salles de cinémas et qui est aujourd’hui intenable à l’air du streaming.

Contribution le : Aujourd'hui 13:56:58

LeFreund

Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5595 Karma: 15152



*la (enfin même si en ces temps de iel peut-être que le chronologie ça passe)
edit: grillé à 10secondes prêt par @gazeleau

Contribution le : Aujourd'hui 13:59:26

AshySlashy

J'ai coupé après son laïus sur le piratage.

Selon lui:

- si tu gagnes 10M en Allemagne avec 0% de piratage

- si tu gagnes 10M en France avec 50% de piratage

Ca veut dire qu'avec 0% de piratage en France tu aurais gagné 20M!

Et donc les techniciens ont perdu 10M (enfin, surtout lui parce qu'il est distributeur).

Contribution le : Aujourd'hui 14:20:31