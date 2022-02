Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Une serre s'envole 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 72672 Karma: 35119 Une serre s'envole au vent





Greenhouse Goes Flying During Strong Storm Winds

Contribution le : Aujourd'hui 13:59:03

gazeleau Re: Une serre s'envole 0 #2

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 5490 Karma: 4513 Le décollage est réussi. Nous attendons le retour des radars pour savoir si la cible a été atteinte.

Contribution le : Aujourd'hui 14:05:31