Kilroy1 Rendre un petit meuble invisible #1





Ptiteuf69 Re: Rendre un petit meuble invisible #2

Kilroy1

Invisible, oui, mais seulement du point de vue de l’objectif...

Sinon, dès que tu bouges, tu vois un meuble peint bizarrement Invisible, oui, mais seulement du point de vue de l’objectif...Sinon, dès que tu bouges, tu vois un meuble peint bizarrement



babcool Re: Rendre un petit meuble invisible #3

Je viens d'arriver Inscrit: 31/05/2018 05:26 Post(s): 78 Karma: 77 Moi j'ai surtout l'impression que c'est un coup à perdre un doigt de pied le jour ou t'es pressé xD

