Un homme tout nu sur la montagne

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1864 Karma: 4421 Une patrouille de l'armée indienne a croisé le chemin d'un yogi dans le climat très rude de l’Himalaya.

Après une petite méditation les fesses dans la neige, un petit chant au nom de dieu,

il est reparti en faisant des galipettes suivi par son chien





Re: Un homme tout nu sur la montagne

Kopain Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 4795 Karma: 4376 Sérieusement, comment il fait pour pas crever d'hypothermie ? Perso on me fout 15 minutes dans la neige comme ça, je meurs

