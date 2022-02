Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45391 Karma: 22954 Au Vietnam, un homme sauve la vie d'un petit garçon qui manque de se faire écraser par un camion en traversant une route en courant.



Contribution le : Aujourd'hui 11:20:01