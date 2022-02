Options du sujet Imprimer le sujet

lanimam Val Thorens sort un court métrage d'animation (ski) 3 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 22/10/2010 23:02 Post(s): 60



Le court métrage est Staff Pick sur Vimeo



La station de ski Val Thorens a donné carte blanche aux réalisateur MegaComputeur pour faire un court métrage d'animation (Ils avaient fait La légende de la chèvre" il y a quelque années, qui était passé en article)Le court métrage est Staff Pick sur Vimeo

Contribution le : Aujourd'hui 13:45:09