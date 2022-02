Options du sujet Imprimer le sujet

defds Poutine fait bégayer son chef du renseignement exterieur #1

Sergueï Narychkine, ancien président de la Douma d'Etat (+/- l'équivalent de notre assemblée nationale) et actuel chef du SVR (Renseignement exterieur russe) est interrogé hier par Vladimir Poutine durant le Conseil de Défense.

Monsieur Narychkine a dû sortir les rames pour éviter le goulag je crois..







Monsieur Narychkine a dû sortir les rames pour éviter le goulag je crois..

gazeleau Re: Poutine fait bégayer son chef du renseignement exterieur #2

Réunion d'un conseil de défense où on doit dire strictement ce qui a été convenu... hin hin.

rompich Re: Poutine fait bégayer son chef du renseignement exterieur #3

Discussion devant des caméras ouvertement présentes,

Extraits choisis,

Images filtrées,

Diffusion promue.



Vraiment il y a des gouvernements qui savent soigner leur communication. Quelques minutes d'antenne qui économisent un bon tas de munitions.



Etait-ce un dialogue improvisé capté sur le vif ?

