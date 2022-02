Index des forums Koreus.com Software et Réseaux Passer un VPN dans un autre VPN Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

J'habite à la frontière Belge en belgique, mais ma femme et moi travaillons tous les deux en France.

Ma femme fait depuis quelque temps du télétravail. Elle utilise sur son ordi pro un VPN Foticlient pour se connecter à son boulot en France. ca fonctionnait très bien.

Ils ont eu une cyber attaque à son boulot et ont décidé de durcir les règle de filtrage. Depuis, notre ip étant identifié "belge" est refusée. J'ai donné mon adresse ip au service info et ils ont fait une exception sur cette ip. Ca a marché mais peu de temps après notre FAI (VOO) a fait une mise à jour de sécurité sur notre box et a changé notre @IP. Ca ne marche plus.

On ne veut plus les contacter pour ca, car on a pas envie de les embêter à chaque changement d'adresse ip...

je n'ai pas la main, ni le droit de changer quoique ce soit sur son ordi.

J'ai un compte vpn expressvpn que j'utilise sur l'ordi familial pour avoir une ip française (pour accéder au replay français bloqué en belgique)



Je pensais installer expressvpn sur un routeur, dans ce cas tous les appareils connecté en wifi sur le routeur auront une @ publique française, donc pas de limitation au niveau de la connection de l'ordi du boulot.

Est ce que le VPN Forticlient de son ordi pro arrivera à se connecter en passant par le VPN expressvpn installé sur le routeur ? (encapsulation d'un vpn dans un autre vpn)



