Crash de deux hélicoptère Blackhawk à Snowbird

Je poste trop Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 16411 Karma: 23156

Contexte et informations

Tl;dr: des blessés légers uniquement. Ce n'est pas encore clair si les hélicoptères seront réparables. Alors que l'appareil de tête se posait, de la neige s'est soulevée et des parties de la pale de l'hélicoptère se sont détachées et ont heurté les pales du rotor principal du second hélicoptère. Tl;dr: des blessés légers uniquement. Ce n'est pas encore clair si les hélicoptères seront réparables. Alors que l'appareil de tête se posait, de la neige s'est soulevée et des parties de la pale de l'hélicoptère se sont détachées et ont heurté les pales du rotor principal du second hélicoptère.

Contribution le : Aujourd'hui 10:45:46