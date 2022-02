Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Encore un chat qui terrorise un chiot 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1877 Karma: 4434 Sale bête va !!!



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 18:42:31

alfosynchro Re: Encore un chat qui terrorise un chiot 0 #4

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10112 Karma: 4477 Ma chienne (dogue argentin) a fait la même chose la première fois qu'elle a vu deux chats.

Contribution le : Aujourd'hui 18:59:51