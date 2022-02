Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Attaque en traître d'un buggy 4

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1879 Karma: 4441 Un buggy attaque traîtreusement en homme dans le dos alors que celui-ci se promenait tranquillement sur la piste de course...





alfosynchro Re: Attaque en traître d'un buggy

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10115 Karma: 4477 Il a dû avoir sacrément mal !

