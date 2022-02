Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Sondage sur le vol 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1881 Karma: 4446 Un sondeur interroge une femme :



Sondeur : "Si vous êtes approché par un voleur dans la rue, vous défendez-vous?"

Femme : "Non"

Sondeur : "Biieennnn... Donne-moi l'argent !"

Contribution le : Aujourd'hui 20:48:25