Padma Connaissez-vous la lutte sénégalaise ?

Jeux de mains, jeux de vilains



Sélection de 5 KO extraordinaires dans la Lutte Sénégalaise lors des 3 dernières années...



Cet étrange (et interminable) deuxième combat…



Sinon, je ne connaissais pas il y a 10 mn. Apparement, il suffit de faire perdre l'équilibre l'adversaire pour gagner.

Contribution le : Aujourd'hui 00:10:41