Un char russe écrase volontairement une voiture

(Après la 6eme seconde c'est juste la désincarcération du pauvre papi qui a miraculeusement rien eu survécu)



Je viens de voir que la vidéo est sur le topic géopolitique postée par @Skwatek. @Wiliwilliam lock?



Visiblement c'est pas clair ce qui c'est passé :

@Skwatek Un autre point de vue circule et tout n'est pas clair. (je ne la partage pas car c'est nsfw) :



Un camion équipé d'une sorte de DCA slalome sous les tirs puis vient s'arreter sur le parking derrière, le conducteur se prends une balle, un soldat habillé en ukrainien saute de la remorque, et finit par se faire abattre.. par d'autres soldats en uniformes ukrainien.

Les deux véhicules (le blindé et le camion) n'arborent pas de trace d'identification (peinture blanche ou Z). Il semblerait qu'il puisse s'agir des "saboteurs" russes volant le matériel militaire.

Pour l'accident blindé / voiture, sur l'autre vidéo on le voit vraiment speeder et avoir une perte de controle, c'est peut etre lié à l'accident, du moins je le souhaite.



Dans les videos que je vois passer sur le conflit, c'est assez surprenant de voir les civils filmer calmement certaines attaques, alors meme que moi, perso, je serais tout tremblant voir en pls. Là on voit meme des voitures civiles passer sur les routes pendant que des blindés se tirent dessus.

