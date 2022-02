Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Un cacatoès distrait les vétérinaires #1

Un cacatoès fait diversion en faisant le pitre pour éviter un contrôle digital de sa prostate.



Contribution le : Aujourd'hui 20:41:11

deepo Re: Un cacatoès distrait les vétérinaires #2

Ca ressemble à une parade de dominant et donc "il est pas content " et il les déteste.

(je suis loin d êtres pro en oiseaux.)

(je suis loin d êtres pro en oiseaux.)

Contribution le : Aujourd'hui 21:15:05

SushiCircus Re: Un cacatoès distrait les vétérinaires #3

Elles ne sont pas dans le rythme...

Contribution le : Aujourd'hui 21:40:56