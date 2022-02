Options du sujet Imprimer le sujet

demos Après l'ASMR, le "noise" 1 #1

Je m'installe Inscrit: 06/01/2016 17:58 Post(s): 139 Karma: 241

Détendez-vous, écoutez du bruit | Gymnastique, la culture en s'amusant | ARTE



"Un concert de 20 minutes peut vous avoir donné l'impression d'avoir duré 2 heures"





Je si pas du tout sûr que ça colle à l'esthétique locale mais ça peut ptet faire jaser du Koréusien dans sa chaumière

Contribution le : Aujourd'hui 22:30:40