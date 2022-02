Entretien avec Michel Godin des Mers, l'artisan poète ! e 25 / 02 / 2022

Je m'installe Inscrit: 31/12/2011 18:17 Post(s): 192 Karma: 63



J'ai réalisé en 2011 le portrait de ce personnage haut en couleur et haut en verbe.

Je suis revenu avec ma caméra le voir hier soir.

Voici la vidéo, non retravaillée de Michel Godin des Mers, l'artisan poète, qui milite toujours depuis des années pour que chaque enfant de la république ait un toit.



Parisiens et parisiennes, n'hésitez pas, allez tailler une bavette avec lui un Vendredi soir, passerelle Saint-Louis, entre 19h à 23h



Des bises





