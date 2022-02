Un homme coincé entre sa voiture et un camion

Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45414 Karma: 22989 Un homme est pris en sandwich entre sa voiture et la remorque d'un camion quittant une station-service à Abakan, en Russie. Transporté à l’hôpital, il souffre d'une contusion au niveau d'une hanche.



Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10124 Karma: 4480 C'est pas pour dire, mais en voulant protéger sa voiture il a un peu cherché, non ?

Je dis pas que c'est bien fait pour lui.

