Shorts très très shorts

C'est pas que ça me gêne ; pas vraiment ; mais je trouve que plus les années passent et plus les shorts des sportives sont courts.

Bientôt ils ne cacheront plus que les lombaires, et les jeux olympiques seront interdits aux moins de 18 ans !





Clara Fernández - Spanish Pole Vaulter





Edit : Je commence à me demander si ce topic n'aurait pas eu une meilleure place dans le bar. Vous en pensez quoi ?

Contribution le : Aujourd'hui 20:53:13