Options du sujet Imprimer le sujet

Banbs Comment intégrer une vidéo short youtube ? 1 #1

Je m'installe Inscrit: 14/06/2014 13:46 Post(s): 107 Karma: 121



Ça me met ça : "Désolé, le site de vidéos n'est pas encore pris en compte !" Tout est dans le titreÇa me met ça : "Désolé, le site de vidéos n'est pas encore pris en compte !"

Contribution le : Hier 23:01:07

Le_Relou Re: Comment intégrer une vidéo short youtube ? 0 #2

Je suis accro Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 1098 Karma: 511 exemple @Banbs (suffit d'utiliser citation pour voir le code )







il faut utiliser les balises [iframe][/iframe]

et mettre le lien youtube en remplaçant https://youtube.com/shorts/ par https://www.youtube.com/embed/

Contribution le : Aujourd'hui 00:10:01