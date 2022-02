Options du sujet Imprimer le sujet

Banbs Il decouvre que sa femme ne l'aime plus D'UNE MANIÈRE ABOMINABLE ! 7 #1

Je m'installe Inscrit: 14/06/2014 13:46 Post(s): 109 Karma: 127 Cet homme vient de subir la pire annonce de sa vie...je sus de tout cœur avec lui...





Contribution le : Aujourd'hui 09:52:16