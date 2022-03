Options du sujet Imprimer le sujet

Surzurois Jouer avec un écran de projection de vidéoprojecteur (fail) + Jouer avec les ronflements de sa femme 4 #1

Kopain Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 4811 Karma: 4392



Vous navigateur est trop vieux



Un homme s'amuse à faire passer un avion au rythme des ronflements de sa femme



Vous navigateur est trop vieux Deux filles s'amusent en classe en musique. L'une décide d'aller se cacher derrière l'écran de projection d'un vidéoprojecteur tandis que l'autre demande où est-ce qu'elle a bien pu aller. C'est lorsqu'elle révèle sa cachette que *BONK*Un homme s'amuse à faire passer un avion au rythme des ronflements de sa femme

Contribution le : Aujourd'hui 10:42:22