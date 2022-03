Je m'installe Inscrit: 03/07/2014 20:11 Post(s): 420 Karma: 552





Mention très spéciale pour la note tenu plus de 40 secondes !





TimTags: Go The Distance [From Hercules] | Barbershop Tag (2022 Version) 

Tim Waurick chanteur ténor d'un groupe d'harmony vocal ( Barbershop music ) nous fait ici la démonstration de tout son talent dans la maitrise de la polyphonie vocale sur une chanson extraite du Film d'animation Hercules.

Contribution le : Aujourd'hui 13:04:21