Koreus TOP 10 des raisons pour lesquelles les réfugiés Ukrainiens sont meilleurs que les Syriens 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 72725 Karma: 35156



Vincent Flibustier - Coucou tout le monde, je suis nouveau sur TikTok, je commence avec un TOP 10 des raisons pour lesquelles les réfugiés Ukrainiens sont meilleurs que les Syriens ! La 7ème va vous étonner Vincent Flibustier- Coucou tout le monde, je suis nouveau sur TikTok, je commence avec un TOP 10 des raisons pour lesquelles les réfugiés Ukrainiens sont meilleurs que les Syriens ! La 7ème va vous étonner

Contribution le : Aujourd'hui 15:01:07