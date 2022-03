Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Une femme sur une échelle (Fail) 3 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45434 Karma: 23027 Une femme chute avec son échelle posée contre le porche d'une maison. Ouille !



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 17:28:22

CrazyCow Re: Une femme sur une échelle (Fail) 0 #3

Je poste trop Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 16443 Karma: 23206 Et vas-y que je te plie la colonne vertébrale en 2 en l’asseyant

Contribution le : Aujourd'hui 17:51:27

Ustost Re: Une femme sur une échelle (Fail) 0 #6

Je suis accro Inscrit: 20/03/2019 10:42 Post(s): 754 Karma: 987

@LeFreund a écrit:

ça doit faire mal



Surement, à ne surtout pas reproduire chez soi. Citation :Surement, à ne surtout pas reproduire chez soi.

Contribution le : Aujourd'hui 18:26:21