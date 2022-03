Après une embrouille, un automobiliste sort une arme à feu... mais ne sait pas s'en servir

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13561 Karma: 8649

@AlTi5 Pas très sympa. Moi je lui laisse au moins trois chances pour essayer. Mais après je me barre parce que j'ai pas que ça à faire non plus. Lui s'est montré particulièrement patient.

Contribution le : Aujourd'hui 11:06:14