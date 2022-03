Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Jeu : Éteindre des bougies avec un collant sur la tête

Tête de con assurée !







(Ça me parait quand même un peu dangereux de s'approcher d'une flamme avec du nylon collé au visage...)

Ustost Re: Jeu : Éteindre des bougies avec un collant sur la tête

Je suis accro Inscrit: 20/03/2019 10:42 Post(s): 757 Karma: 989

à moins qu'ils veulent changer de visage... pas très malin.

