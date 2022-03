Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus [FAIL] Escabeau 1 #1

Webhamster

Escabeau Fail

Guy Falls When Metal Staircase Flips Over - 1296894





Guy Falls When Metal Staircase Flips Over - 1296894

gazeleau Re: [FAIL] Escabeau 0 #2

C'est un escalier métallique, diabolique et mal fixé. Un escabeau n'aurait jamais faiat ce coup.

