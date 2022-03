Parodie d'Aladdin "ce rêve bleu" pour apprendre les demi-tours sur route

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5615 Karma: 15263

La police de Southlake aux USA à eu la terrible idée de parodier Aladdin et sa chanson "A whole new world" pour apprendre aux gens à faire des demis tours sur route :



"A Whole U-Turn" (Aladdin parody)



Cringe.

Contribution le : Aujourd'hui 17:03:15