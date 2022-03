Affichage buggé ultra simplifié

Options du sujet Imprimer le sujet

Remkage

Bonjour,



Suis-je le seul à avoir un affichage de la page net du site sous modzilla firefox buggé sans visuel de miniatures, lecture impossible de vidéos et d'images? Seuls les bandeaux pubs s'affichent correctement.

CrazyCow

Il y a un problème de certificat SSL sur le CDN NonIl y a un problème de certificat SSL sur le CDN https://koreus.cdn.li/

@CrazyCow

Ok merci j'avais vu le ticket passé mais j'avais un doute si c'était lié.



Ok merci j'avais vu le ticket passé mais j'avais un doute si c'était lié.

CrazyCow

Ça donne l'impression d'être sur un site des années 90

