Le malaise du siècle à la TV indienne

Je n'ai malheureusement pas trouvé la vidéo originale non-éditée, mais cet échange à la TV indienne est assez hallucinante.



Regardez bien jusqu'au bout.





Pour ceux qui ne maîtrisent pas assez bien l'anglais:

- le présentateur demande à son invité "Daniel McAdams" de se calmer,

- celui-ci ne se calme pas,

- le présentateur lui dit que s'il se sent si concerné par le sort de l'Ukraine, il devrait y aller; qu'il n'a aucune leçon à lui donner, que les américains ont un "agenda colonial",

- puis "Bohdan Nahaylo" intervient en disant qu'il n'a pas dit un seul mot et qu'il ne comprend pas pourquoi il lui crie dessus,

- le présentateur lui explique qu'il répond à "Daniel McAdams",

- et "Bohdan Nahaylo" dit que c'est lui Daniel McAdams! XD



Ils ont inversé les noms des deux invités à l'écran, le présentateur a donc réagit de manière très vive à son invité ukrainien en pensant qu'il était américain.



J'espère qu'il s'est confondu en excuses après...

