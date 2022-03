Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un père protège son fils pendant un rodéo 1 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45440 Karma: 23037





Un père protège son fils de 18 ans pendant un rodéo avec un taureau au Bell County Expo Center de Belton, au Texas.

Contribution le : Aujourd'hui 08:32:50