Options du sujet Imprimer le sujet

Banbs Technique infaillible pour sortir une poubelle trop lourde 1 #1

Je m'installe Inscrit: 14/06/2014 13:46 Post(s): 117 Karma: 152 Une femme dispose d'une technique infaillible pour sortir des poubelles trop lourdes.



Contribution le : Aujourd'hui 08:21:17