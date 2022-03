Options du sujet Imprimer le sujet

Banbs Tuto pour plier une serviette en forme de cygne [FAIL] 1 #1

Je m'installe Inscrit: 14/06/2014 13:46 Post(s): 123 Karma: 153 Une mère montre à sa fille comment réaliser un pliage de serviette en forme de cygne.



Afficher le spoil Le cygne de la fille se transforme peu à peu en un magnifique pénis en cours d'érection.

Contribution le : Aujourd'hui 09:41:43