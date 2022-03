Un camion tombe dans une rivière

Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45448 Karma: 23040 Un camion transportant du courrier tombe dans la rivière Charles depuis un pont à Weston, dans le Massachusetts. Par chance, le conducteur n'a pas été blessé.







Fabiolo

Je suis accro Inscrit: 19/12/2012 12:11 Post(s): 1573 Karma: 910 Pas blessé? même pas une petite hypothermie? c'est le chanceux du siècle lui.

