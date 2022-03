Une énorme grue Liebherr s'éffondre

Options du sujet Imprimer le sujet

Le 2 mai 2020, une grue de 5 000 tonnes, capable de lever des charges à 180 mètres de haut, installée à bord du navire Orion 1 de Cosco (Qidong) offshore, construit en Chine chez Cosco Guangdong en 2019, s’est effondrée par la flèche lors des tests au chantier de construction du groupe allemand Liebherr à Rostock. L’accident n’a fait heureusement qu'une dizaine de blessés légers mais les dégâts matériels sont énormes, la grue est complètement détruite. Une enquête devra déterminer pourquoi un tel incident a pu se produire..

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 13941 Karma: 4290 Pourtant, elle n'avait as l'air de lever grand chose, à part son propre poids ....

Je suis accro Inscrit: 13/01/2021 00:13 Post(s): 708 Karma: 279 5000 tonnes sur un point d'un navire, rien que ça, ça paraît fou.



Une masse pareille qui ne coule pas a pour moi autant d effet qu un avion en vol. Que de merveilles d exploitation de la science

