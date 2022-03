Options du sujet Imprimer le sujet

Yazguen Un soleil d'Alaphilippe pendant la course Strade Blanche 3 #1

Kodak Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 13373 Karma: 13085



Les images impressionnantes du soleil de Julian Alaphilippe. Le champion du monde est reparti. #StradeBIanche

https://t.co/xsg0EnZcwR Les images impressionnantes du soleil de Julian Alaphilippe. Le champion du monde est reparti. #StradeBIanche

Contribution le : Aujourd'hui 15:51:39

FMJ65 Re: Un soleil d'Alaphilippe pendant la course Strade Blanche 1 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 13943 Karma: 4291

Ils ne savent pas tenir un guidon oui ! "Une rafale" ....Ils ne savent pas tenir un guidon oui !

Contribution le : Aujourd'hui 16:10:42