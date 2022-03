Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Mutinerie dans la cuisine 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1914 Karma: 4532 Une perruche a décidé que les couverts ne se rangeaient pas dans ce tiroir



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 17:17:30

alfosynchro Re: Mutinerie dans la cuisine 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10153 Karma: 4487 Perso, j'aurais refermé le tiroir à 0:22...

Contribution le : Aujourd'hui 17:54:12