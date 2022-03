Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Scie circulaire sur table vs doigt 2 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1914 Karma: 4532 Il ne faut pas mettre le doit sur la lame...



! Avertissement ! Sang ! (mais pas beaucoup)



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 17:46:40

alfosynchro Re: Scie circulaire sur table vs doigt 1 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10153 Karma: 4487 Par contre, la lame est morte.





Edit @vivaberthaga : en tant qu'ex-artisan menuisier, je ne peux qu'acquiescer. J'ai failli deux fois de perdre un doigt.

Mais bon, une lame comme ça, c'est pas donné !

Contribution le : Aujourd'hui 17:50:16

vivaberthaga Re: Scie circulaire sur table vs doigt 1 #3

Je masterise ! Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 2079 Karma: 2056 @alfosynchro mais il y a plus de magasins qui vendent des lames que des doigts...

Sinon je n'avais vu ce système fonctionner qu'avec des knackies.



edit ; @alfosynchro En tant qu'actuel, je sais qu'une erreur a toujours un coût, j'aime autant qu'il soit matériel que physique. Je suis partisan du faire en étant concentré ou alors faire plus tard. J'ai serré trop de mains incomplètes pour risquer les miennes.

Contribution le : Aujourd'hui 17:58:48