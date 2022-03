Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Traverser sur un pont + Chamois en retard 3 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1917 Karma: 4536 Il est quand même un p'tit peu dangereux ce pont... nan ?



pont étroit sans barrière





Ce chamois est franchement en retard à un rendez-vous super méga important



chamois descend pente montagne court vite

Contribution le : Aujourd'hui 20:08:45