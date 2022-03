[Clip] Orelsan - La Quête

Je suis accro Inscrit: 21/02/2005 11:53 Post(s): 937 Karma: 1459

L’artiste originaire de Caen a dévoilé le clip original de son morceau “La Quête” réalisée en stop-motion et conçu avec de la pâte à modeler.

Pour l’occasion, OrelSan a encore fait preuve d’une grande créativité et s’est entouré du talentueux réalisateur et maître dans l’art du stop-motion Victor Haegelin, plus connu sous le surnom de Patagraph. Un artiste qui a déjà fait parler de lui sur les réseaux notamment avec sa collaboration avec Arte dans laquelle il a conçu des boucles créatives pour rendre hommage aux films de Quentin Tarantino ou encore aux rôles de Tom Cruise.





OrelSan - La Quête [CLIP OFFICIEL]

