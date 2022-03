Hamster dame Inscrit: 10/07/2016 18:17 Post(s): 12296 Karma: 8769



Tous ont de magnifique voix basse, certaines plus que d'autres, avec mon amoureux secret à 1:40 (Colm, si tu passes sur Koreus, MP moi ^^).

Pas d'effet, ce sont leur voix.





The Wellermen - Misty Mountains (Official Video) ft. @Lukas Arnold @Colm McGuinness Music & More!



Hu hu, goosebumps ! La vidéo officielle des 20 chanteurs a été diffusée hier soir.Tous ont de magnifique voix basse, certaines plus que d'autres, avec mon amoureux secret à 1:40(Colm, si tu passes sur Koreus, MP moi ^^).Pas d'effet, ce sont leur voix.The Wellermen - Misty Mountains (Official Video) ft. @Arnold @Colm McGuinness Music & More!Hu hu, goosebumps !

Contribution le : Aujourd'hui 11:35:45