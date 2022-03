Options du sujet Imprimer le sujet

Yazguen 2 hommes aux couleurs du drapeau ukrainien escaladent la tour Montparnasse 1 #1

Kodak Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 13376 Karma: 13092



Mediavenir - FLASH - 2 hommes aux couleurs du drapeau ukrainien escaladent la tour #Montparnasse à mains nues en soutien à l’#Ukraine. (via @AzPerronin) #Paris #UkraineRussie Mediavenir -FLASH - 2 hommes aux couleurs du drapeau ukrainien escaladent la tour #Montparnasse à mains nues en soutien à l’#Ukraine. (via @AzPerronin) #Paris #UkraineRussie

Contribution le : Aujourd'hui 16:44:18

-Flo- Re: 2 hommes aux couleurs du drapeau ukrainien escaladent la tour Montparnasse 0 #3

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13592 Karma: 8728 S'ils tombent ça fera surtout le drapeau de la Roumanie. Ça serait un petit clin d'oeil sympa pour nos troupes qui viennent d'y être envoyées.

Contribution le : Aujourd'hui 17:21:58

defds Re: 2 hommes aux couleurs du drapeau ukrainien escaladent la tour Montparnasse 0 #5

Je suis accro Inscrit: 17/07/2018 23:27 Post(s): 1796 Karma: 1311 A quel moment ces génies se sont dit qu'utiliser les couleurs d'un conflit pour s'offrir de la visibilité perso était une super idée?

Contribution le : Aujourd'hui 17:31:07